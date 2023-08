Ohne Eltern in Deutschland: Kreis Augsburg sucht Plätze für junge Geflüchtete

Weil die Zahl der Minderjährigen wieder steigt, die allein ins Land kommen, sucht der Kreis Augsburg Menschen, die sie aufnehmen. Die Kinder und Jugendlichen gelten als besonders schutzbedürftig.

Wer nimmt Kinder und Jugendliche auf, die ohne Eltern nach Deutschland geflüchtet sind? Aufgrund ihrer steigenden Zahl ist das Landratsamt Augsburg sowohl auf der Suche nach Immobilien für weitere Jugendhilfeeinrichtungen als auch nach weiteren Pflegefamilien. Bürgerinnen und Bürger, die eine Immobilie zeitweilig zur Verfügung stellen können, werden deshalb gebeten, sich beim Amt für Jugend und Familie zu melden. Menschen, die sich vorstellen können, junge Geflüchtete als Pflegeeltern bei sich aufzunehmen, werden ebenfalls gebeten, sich beim Amt für Jugend und Familie im Landkreis Augsburg zu melden.

„Unbegleitete Minderjährige gehören zu den schutzbedürftigsten Menschen überhaupt“, sagt Landrat Martin Sailer, „Ich bin dankbar für jede und jeden, der dabei hilft, diese Kinder und Jugendlichen, die Heimat und Familie in Krisengebieten zurückgelassen haben, zu unterstützen.“

Zahl minderjähriger Geflüchteter steigt bundesweit

Offiziellen Zahlen zufolge kamen vergangenes Jahr bundesweit rund 7000 Kinder und Jugendliche ohne erwachsene Begleiter als Flüchtlinge in Deutschland an. Das ist ein klarer Anstieg gegenüber den Vorjahren, liegt aber immer noch deutlich unter den Zahlen der Fluchtwelle Mitte des vergangenen Jahrzehnts. 2016 kamen fast 36.000 unbegleitete junge Geflüchtete ins Land.

Im Kreis Augsburg sind laut Landratsamt derzeit 45 unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) untergebracht. Es dominiert die Altersgruppe von 15 bis 17 Jahren aus den Herkunftsländern Afghanistan, Syrien, Irak und Türkei (Kurden). Die Jugendlichen wohnen in Einrichtungen oder Jugendhilfezentren (Heimen) der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe und werden dort betreut.

Darum müssen Kinder und Jugendliche fliehen

Nach Angaben der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), gibt es viele Gründe, aus denen Minderjährige aus ihrem Herkunftsstaat flüchten: die drohende Zwangsrekrutierung als Kindersoldat, die Gefahr einer Entführung, eine drohende Zwangsverheiratung oder auch Genitalverstümmelung. Mitunter führten familiäre Lebenssituationen im Herkunfts- oder Erstaufnahmestaat dazu, dass Kinder und Jugendliche sich allein in ein anderes Land durchschlagen. Oftmals aber machten sich Familien zunächst zusammen auf den Weg, verlieren sich dann jedoch auf der Flucht aus den Augen oder würden aufgrund von Schleuserstrategien getrennt. Alabali-Radovan: „Die jungen Menschen befinden sich dann in großer Gefahr, Opfer von Menschenhandel sowie krimineller und sexueller Ausbeutung zu werden.“

Diese Regeln gelten für unbegleitete Geflüchtete

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gelten deshalb besondere Regeln. Sie dürfen nicht in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des Asylgesetzes untergebracht werden. Sie leben meistens mit anderen deutschen und ausländischen Kindern und Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen oder Wohngemeinschaften, manchmal auch in Pflegefamilien.

Im Zuge eines sogenannten Ersteinschätzungsverfahrens werden binnen der ersten sieben Werktage unter anderem das Alter, der Gesundheitszustand und die Möglichkeit einer Familienzusammenführung mit in Deutschland lebenden Verwandten geprüft.

Im Kreis Augsburg leben über 4000 geflüchtete Menschen

Im Kreis Augsburg sind nach Angaben aus dem Landratsamt exakt 2556 Geflüchtete in 72 Unterkünften untergebracht. Hinzu kommen noch rund 2000 Geflüchtete aus der Ukraine, die eine private Wohnmöglichkeit haben. Hauptherkunftsländer sind entsprechend die Ukraine, Afghanistan, Irak, Türkei und Syrien – in dieser Reihenfolge). Derzeit werden durchschnittlich 20 bis 30 Geflüchtete pro Woche in den Landkreis Augsburg zugewiesen.

Wer Platz für unbegleitete minderjährige Geflüchtete hat oder einzelne direkt bei sich aufnehmen möchte, kann sich an das Amt für Jugend und Familie wenden. E-Mail: info@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2479.