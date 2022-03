Ohne Masken im Unterricht? Eltern und Lehrer im Kreis Augsburg sind skeptisch

Plus Grundschüler dürfen wieder ohne Maske in den Unterricht. Bald fällt die Pflicht auch für höhere Jahrgänge. Einige Lehrkräfte und Eltern sehen das kritisch.

Die Maskenpflicht für Grundschülerinnen und Grundschüler ist passé. Ab Montagmorgen müssen Erst- bis Viertklässler im Klassenzimmer keine Schutzmasken mehr tragen. Eine Woche später entfällt die Pflicht auch für die Jahrgangsstufen fünf und sechs. Angesichts der hohen Inzidenz im Landkreis Augsburg sehen das manche Lehrkräfte und Eltern kritisch.