Oma soll Nacktbilder ihres Enkels verbreitet haben

Eine 70-Jährige soll kinderpornografische Aufnahmen ihres Enkels verschickt haben. Vor Gericht erscheint sie nicht. Der Staatsanwalt beantragt Haftbefehl.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Als ihr Enkel fünf Jahre alt war, soll eine Großmutter aus dem westlichen Landkreis Augsburg Nacktbilder von ihm verbreitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 70-Jährigen Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Schriften vor. Deshalb sollte sich die Frau am Donnerstag vor Gericht verantworten. Doch die Angeklagte erschien nicht.

Laut Staatsanwaltschaft soll die Großmutter in ihrer Wohnung insgesamt zehn kinderpornografische Aufnahmen ihres Enkelkindes angefertigt haben. Der Bub sei auf diesen Aufnahmen nackt zu sehen und posiere teils in unnatürlichen Körperhaltungen, heißt es in der Anklage. Diese Bilder soll die Angeklagte an eine dritte Person übermittelt haben. Zudem wird der Angeklagten der Besitz weiterer kinder- und jugendpornografischer Schriften vorgeworfen.

Neuer Prozesstermin geplant

Amtsrichter Benedikt Weinkamm erklärte beim ersten Verhandlungstermin, dass die Angeklagte sich entschuldigen lässt. Sie habe erst am Abend vor dem Prozesstermin von ihrem Sohn davon erfahren, könne aber nicht kommen, da sie krank sei, teilte die 70-Jährige dem Gericht mit. Die Ladung vor Gericht habe sie nicht erreicht, da sie umgezogen sei. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen die 70-Jährige. Nun soll ein neuer Prozesstermin gefunden werden.