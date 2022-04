Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Ostfriesische Hochschule hilft bei Kitzrettung im Augsburger Land

Plus Schon bald starten die Landwirte mit der Mahd ihrer Wiesen. Um Rehkitze vor den scharfen Messern der Mähwerke in Sicherheit zu bringen, wird im Augsburger Land erstmals ein neues System erprobt.

Von Matthias Schalla

Es ist ein grausamer Tod, der jedes Jahr rund 92.000 neugeborenen Kitzen bundesweit droht. Auch im Augsburger Land geraten immer wieder Dutzende Tiere in die scharfen der Messer der Mähwerke. Denn: Der Grünschnitt in der Landwirtschaft fällt genau in die Setzzeit der Rehe. Bevorzugte Kinderstube sind dabei die hohen Wiesen, in der die ersten Wochen das kleine Kitz nahezu regungslos und unsichtbar liegt. Um diese Neugeborenen zu retten, engagieren sich immer mehr Menschen in der Region und setzen dabei unter anderem auch auf Drohnenflüge mit Wärmebildkamera. Dieses Jahr gibt es jedoch erstmals eine neuartige elektronische Unterstützung von einer Hochschule in Ostfriesland.

