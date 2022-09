Pack die Badehose ein – die Freibäder im Augsburger Land schließen

Plus Nach vielen heißen Sommertagen ist der Herbst gekommen. Nach und nach schließen die Freibäder im Augsburger Land. Das Fazit fällt gemischt aus.

Draußen wird es langsam kälter, damit geht auch die Freibad-Saison im Landkreis zu Ende. Die Bilanzen der einzelnen Bäder fallen unterschiedlich aus – manchen waren es zu wenige, anderen zu viele Besucherinnen und Besucher.