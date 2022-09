Pädagogin soll eine Polizistin im Lehrerzimmer beleidigt haben

Plus Eine 53-Jährige äußert sich im Lehrerzimmer über eine Polizistin mit vulgären Sprüchen. Gegen eine Geldstrafe wegen der sexuellen Beleidigung will sie Einspruch einlegen.

Polizisten als „Bullen“ zu betiteln oder als „Schnittlauch“ und „Trachtenverein“ zu bezeichnen, kann teuer werden. Vor dem Augsburger Amtsgericht stand nun jedoch eine 53-jährige Lehrerin, die im Lehrerzimmer der Grund- und Mittelschule im nördlichen Landkreis Augsburg eine nicht anwesende Polizistin mit obszönen und vulgären Sprüchen bedacht haben soll. Als „unter aller Kanone“ empfand es die Richterin, dass die Angeklagte vor Gericht keinerlei Reue angesichts der „besonders herabwürdigenden Beleidigung“ gezeigt habe.