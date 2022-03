Pandemie, Inflation, Krieg: Tafeln im Kreis Augsburg rechnen mit Ansturm

Plus Immer mehr Menschen im Landkreis Augsburg brauchen Unterstützung - und kommen unter anderem zu den Tafeln. Der Krieg in der Ukraine könnte die Lage verschärfen.

Niemand weiß, wie viele Flüchtlinge in den kommenden Monaten nach Deutschland und Bayern kommen werden. Klar ist, dass bereits jetzt, unabhängig vom Krieg, immer mehr Menschen zu Hilfsorganisationen wie der Tafel kommen. Ein Grund für den stetigen Anstieg ist die Pandemie. Tafeln und Kleiderkammern bereiten sich nun darauf vor, dass mehr Menschen zu ihnen kommen.