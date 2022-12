Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Pansuevia streut lieber Sole statt Gurkenwasser auf die A8

Wenn der Schnee so heftig fällt wie in den vergangenen Tagen, bedeutet das auch für den Räumdienst der Autobahn Extraschichten.

Plus Die Salzlager in den Bauhöfen und bei der Autobahnmeisterei Panusevia sind voll. Pro Woche werden aktuell bereits 70.000 Liter Sole auf der A8 verteilt.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Treffen die Wetterprognosen zu, wird es ein weißes Wochenende im Augsburger Land geben. Ganz genau im Blick hat das Thermometer dabei auch der Chef der Autobahnmeisterei Pansuevia: Robert Schmidt und sein Team werden auch in diesem Winter dafür sorgen, dass der Verkehr auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm wieder möglichst sicher und unfallfrei fließen kann. Knapp 60 Kilometer liegen im Zuständigkeitsbereich der Pansuevia und für die Mitarbeiter heißt es dann erneut: Drei-Schicht-Betrieb an sieben Tagen in der Woche. "Wir sind aber bestens vorbereitet und unser Salzlager ist voll", sagt Schmidt. Auch die Bauhöfe des Landkreises sind gerüstet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen