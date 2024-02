Landkreis Augsburg

Pendlerprotest zeigt Wirkung: AVV bessert an der Linie 704 nach

Der AVV bessert an der Busverbindung nach Langenneufnach nach. Auch auf der Linie 700 in Richtung Schwabmünchen gibt es eine Veränderung.

Plus Pendlerinnen und Pendler sprechen nach der Fahrplanumstellung von einem verschlechterten Angebot Richtung Langenneufnach. Jetzt reagiert der AVV und verändert einige Fahrten.

Von Jana Tallevi

Zu wenige Busfahrten am frühen Morgen in Richtung Gessertshausen und Verbindungen, die unflexibel auf die Ankunft der Züge dort am Nachmittag eingestellt sind: Das ist der Hauptvorwurf einer Reihe von langjährigen und regelmäßigen Bus-Pendlern aus dem südlichen Landkreis. Nach ihrer Ansicht begann ihr Problem mit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) den kompletten Busverkehr im südlichen Landkreis auf eine Struktur aus Haupt-, Takt- und Bedarfslinien umgestellt. Jetzt reagiert der Verbund jedoch auf die Kritik.

Dass sie nicht mehr zum zuvor üblichen Arbeitsbeginn um 7 Uhr an ihren Schreibtischen im Augsburger Osten und in Friedberg ankommen können, das hatten die beiden Pendler Erwin Deuringer und Dieter Rothenfusser gegenüber unserer Redaktion bemängelt. Der Hintergrund: Hatten sie vor dem Fahrplanwechsel ab Langenneufnach noch drei Verbindungen zum Bahnhof in Gessertshausen zwischen 5.20 und 6 Uhr früh, fährt aktuell der erste Bus um 5.52 Uhr zum Bahnhof. Der AVV hatte die Veränderung damit begründet, dass die Frühbusse nur von wenigen Personen genutzt worden sind. Stattdessen wolle man für stabile Verbindungen in den Tagesstunden sorgen.

