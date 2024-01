Perchten vertreiben den Winter: Das gibt es nur in Diedorf

Lust auf Theater? Viele Theatervereine und -gruppen starten in der Zeit nach Weihnachten mit der Aufführung ihrer lange geprobten Stücke. So der Unterhaltungsverein Frohsinn aus dem Neusässer Stadtteil Schlipsheim. Er zeigt in seinem Stück „Malefiz Donnerblitz“, was passiert, wenn man sich mit Mächten einlässt, die man vielleicht nicht mehr kontrollieren kann. Aufführungen sind am Samstag, 6. Januar, um 14.30 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag, 7. Januar, um 14.30 Uhr in der Alten Schule in Schlipsheim.