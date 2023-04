Landkreis Augsburg

21.04.2023

Personalmangel: Ist die Biergartensaison im Augsburger Land in Gefahr?

Plus Zu wenige Mitarbeiter in der Gastronomie macht auch den Biergarten-Wirten zu schaffen. Müssen die Besucher im Augsburger Land mit Einschränkungen rechnen?

Personal ist knapp in der Gastronomie. Das bekommen viele Wirte seit einiger Zeit heftig zu spüren. In den Biergärten denken einige schon über kürzere Öffnungszeiten nach. Wird der freie Tisch zwischen Kies und Kastanien in diesem Sommer also zur Glückssache? Die Wirte im Augsburger Land sehen dem Sommer recht zuversichtlich entgegen.

Auch Manuel Merk ist optimistisch. Der Restaurantleiter des Klosterstübles Oberschönenfeld sagt mit Blick auf die Biergartensaison: "Wir sind startklar." Sobald das Wetter besser wird, sollen die Gäste im Außenbereich bewirtet werden. Das geht, weil das Serviceteam in diesem Jahr "erstaunlich gut aufgestellt" ist, wie Manuel Merk berichtet. Einige Teilzeitkräfte würden jetzt in Vollzeit arbeiten. Außerdem wurde Personal eingestellt, das über Empfehlungen zum Klosterstüble kam. Auf die Inserate habe sich kaum jemand gemeldet. Die Arbeit in der Gastronomie gilt als anstrengend, Oberschönenfeld liege zudem fernab der größeren Städte, weshalb ein Sommerjob im Biergarten bei Studenten nicht so gefragt sei, erklärt Manuel Merk. In der Küche könnte das Klosterstüble noch Mitarbeiter einstellen.

