Personalnot: Landkreis Augsburg will Pflegepool mit Aushilfen gründen

Viele Pflegeeinrichtungen kommen während der Corona-Pandemie an ihre Grenzen. Im Kreis Augsburg werden daher Personen mit Erfahrung gesucht, die aushelfen können.

Die Pflegeeinrichtungen im Landkreis sehen sich insbesondere während der Corona-Pandemie immer wieder mit schwierigen personellen Ausnahmezuständen konfrontiert. Die Heimaufsicht im Landratsamt Augsburg möchte deshalb erneut einen eigenen "Pflegepool" ins Leben rufen.

Aus diesem Grund bittet Landrat Martin Sailer alle Personen, sich zu melden, soweit sie in irgendeiner Form Erfahrungen im Bereich der Pflege haben und bereit wären, bei Bedarf zu unterstützen. Explizit werden Pflegefach- bzw. Pflegehilfskräfte gesucht, es dürfen sich aber auch ehemalige Zivildienstleistende aus dem Pflegebereich oder Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres melden.

Corona: Interessenten sollen sich im Landratsamt Augsburg melden

Interessierte Personen können sich unter Nennung ihrer Kontaktdaten (Name, Wohnort, Telefonnummer), Angabe ihrer beruflichen Qualifikation, Umfang der potenziellen Verfügbarkeit (z. B. nur am Wochenende oder von 12 bis 16 Uhr) und ihrem möglichen Einsatzradius per E-Mail an pflegepool@LRA-a.bayern.de wenden. Selbstverständlich stehen die Mitarbeitenden auch bei Rückfragen zur Verfügung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch