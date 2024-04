Personelle Engpässe in der Fahrzeugzulassung sorgen für längere Wartezeiten

Im Landkreis Augsburg kann es momentan definitiv etwas Zeit kosten, einen Termin bei der Zulassungsstelle zu bekommen.

Wer einen Termin in der Zulassungsstelle im Augsburger Land möchte, braucht derzeit etwas Geduld. Denn während die Zahl der Personen, die eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchten, stetig steigt, ist die Personalsituation vor Ort derzeit äußerst angespannt. „Zum einen haben sich ein paar Kolleginnen und Kollegen beruflich anderweitig orientiert, zum anderen müssen wir mit einem hohen Krankenstand umgehen“, erläutert Landrat Martin Sailer in einer Pressemitteilung.

So will das Augsburger Landratsamt reagieren

Da der Landkreis seit Jahren sehr darauf bedacht ist, unter anderem Personalkosten zu sparen und damit den Haushalt zu entlasten, wurde die Zahl der Mitarbeitenden in der Vergangenheit nicht an die steigenden Zulassungszahlen angepasst, weshalb nun jeder Personalausfall deutlich zu spüren ist.

Zwei zusätzliche Stellen sollen jetzt schnellstmöglich Abhilfe schaffen, um den Bürgerservice wieder zu verbessern. „Es wird noch etwas dauern, bis wir durch die Personalaufstockung für eine Entspannung der Lage sorgen können. Aus diesem Grund muss ich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger um ihr Verständnis und etwas Nachsicht bitten, falls es aktuell mit ihrem Anliegen nicht so schnell klappt wie erhofft“, so der Landrat.

Bei besonders dringlichen Angelegenheiten bestehe aber die Möglichkeit, telefonisch auch kurzfristig einen Termin zu vereinbaren. (AZ)

