Pfiffige Tischdeko für die Weihnachtstafel

Keine passende Tischdecke zur Hand? Mit diesen Tischsets wird es schnell weihnachtlich am Tisch. Benötigt werden Filz und eine Schere.

Wollfilz dient als Material für dieses Tischset. Der Glasuntersetzer ist gleich mit dabei. Die Idee zu dieser pfiffigen Tischdeko hatte Gertraud Streil.

Material für das Tischset

Wollfilz (hier in Gelb und Grau), am besten drei Millimeter dick, je ein Rechteck 45 x 32 Zentimeter

ein Cutter

Lineal mit Stahlkante

eine Schneidematte

Stoffklammern oder starke Wäscheklammern

So wird das Tischset gemacht

Die Vorlage für den Stern zweimal kopieren. Eine Kopie (ohne vorheriges Ausschneiden) an der gewünschten Stelle auf das graue Filzset legen und mit den Stoffklammern fixieren. Durch das Papier hindurch mit Cutter und Lineal erst den kleinen, dann den größeren Stern ausschneiden. Den Cutter dabei genau senkrecht an der Linealkante führen und sehr sorgfältig schneiden, damit die ausgeschnittenen Sterne später ineinander und auch wieder in das Set eingepasst werden können.

Dann mithilfe der zweiten Kopie die Sterne auf dieselbe Weise aus dem gelben Filzset ausschneiden. Den kleineren grauen in den größeren gelben Stern einpassen und umgekehrt. Diese zweifarbigen Sterne entweder als Glasuntersetzer auf den Tisch legen oder in die Tischsets einpassen.