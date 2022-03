Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Photovoltaik boomt: Wie Firmen im Landkreis den Ansturm bewältigen

Plus Die Preise für Öl und Gas steigen seit Wochen. Immer mehr Menschen im Landkreis Augsburg wollen ihre Energieversorgung umstellen. Doch Anbieter kämpfen mit Problemen.

"Es ist echt Wahnsinn", sagt Markus Hörmann mit Blick auf die vergangenen Wochen. Nicht selten rufen 100 Kunden am Tag an, um mit einem Experten der Firma Hörmann Solartechnik in Zusmarshausen zu sprechen. Sie fragen nach Photovoltaikanlagen, nach Batteriespeichern und anderen technischen Möglichkeiten rund um erneuerbare Energien. Das Ziel der Kunden: Möglichst viel Energie sparen oder am besten gleich ganz autark damit versorgen. Auch wenn die Preise in der Branche steigen und die Wartezeiten länger werden, der Trend ist nicht aufzuhalten. Robert Ibele von der Ibele Gebäude-Technik in Dinkelscherben und Viktor Wiederspan von NwComp Solar in Wehringen bestätigt das. Alle drei Firmen müssen überlegen, wie sie der vielen Kundschaft jetzt Herr werden.

