Landkreis Augsburg

13:34 Uhr

Pillen per Code: So kommt das E-Rezept im Augsburger Land an

Plus Seit Jahresbeginn werden Rezepte beim Arzt digital ausgestellt. Bislang kommt es dabei aber zu Problemen. Teils wird jetzt mehr Papier verbraucht als vorher.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Wer bei der Gemeinschaftspraxis in Diedorf anruft, hört dieser Tage oft nur eine automatische Ansage: "Alle Leitungen sind belegt. Bitte versuchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal." Kein Durchkommen für Schniefnasen und andere Patientinnen und Patienten. Während die Praxen im ganzen Landkreis aufgrund der anhaltenden Erkältungs- und Coronawelle schwer beschäftigt sind, haben sie aktuell noch mit einer anderen Umstellung zu kämpfen: dem E-Rezept. Denn seit Beginn des Jahres sollen Rezepte digital ausgestellt werden. Ganz verzichtet wird auf Papier bislang aber nicht.

So funktioniert das neue E-Rezept

Dabei sollte sich das durch das elektronische Rezept eigentlich ändern. Zum 1. Januar müssen Arztpraxen es verpflichtend ausstellen. Theoretisch läuft das so: Statt eines Zettels wird das Rezept von den Praxen auf den Gesundheitskarten der Patientinnen und Patienten gespeichert. Mit den auf der Karte gespeicherten Daten gibt es in der Apotheke dann die verschriebenen Medikamente. Alternativ geht das auch über eine App auf dem Smartphone oder einen ausgedruckten QR-Code. Wobei Letzteres nicht wirklich digital klingt. Im Gegenteil: "Die ausgedruckten QR-Codes benötigen mehr Papier als das alte Rezept", stellt Dr. Tobias Mollemeyer vom Ärztezentrum Lechfeld in Untermeitingen klar. Grund dafür sei das Format, das nämlich größer sei als die bekannten rosafarbenen Rezepte in Papierform.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen