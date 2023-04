So laufen die Abitur-Prüfungen im Landkreis Augsburg ab

Am Mittwoch beginnen die Abitur-Prüfungen. In Neusäß muss dieses Jahr wegen der Schulhaussanierung improvisiert werden. Die Prüfungen ziehen sich einen Monat lang.

Jedes Jahr Abitur – und doch immer wieder eine neue Herausforderung. Am Schulzentrum in Neusäß werden in diesem Jahr erstmals sämtliche Abschlussprüfungen nicht in der Turnhalle des Gymnasiums, sondern in jener der Realschule abgehalten. Start ist am Mittwoch, 26. April, mit dem Deutschabitur des Justus-von-Liebig-Gymnasiums. 89 Schülerinnen und Schüler würden dann über der Aufgabenstellung sitzen, berichtet Schulleiter Stefan Düll.

Es ist das erste Schuljahr, das das Neusässer Gymnasium nicht in seinem angestammten Gebäude verbringt. Das wird gerade saniert, im Moment geht der Blick durch den Rohbau von der Landrat-Dr.-Frey-Straße bis aufs Sportgelände. Die Schülerinnen und Schüler lernen im Ausweichquartier, der ehemaligen Berufsschule. Doch für die großen Abiturprüfungen ist dort kein Platz. In Deutsch und Mathematik schreiben nämlich alle Abschlussschülerinnen und -schüler gleichzeitig dieselbe Prüfung.

Neusässer Realschulturnhalle wird bis Ende Juni für Prüfungen genutzt

Normalerweise finden die Prüfungen des Schulzentrums in der Sporthalle des Gymnasiums statt, doch die wurde bereits abgerissen und soll neu aufgebaut werden. Nun wird die Sporthalle der Realschule, die unter anderem auch schon als Übergangsquartier für Geflüchtete genutzt wurde, zunächst für die schriftlichen Abiturprüfungen bis zum 3. Mai genutzt, anschließend ab dem 17. Mai schreibt dort die benachbarte Fachoberschule (FOS/BOS) die Prüfungen zum Fachabitur, nach den Pfingstferien folgt die Realschule selbst mit dem mittleren Schulabschluss und Ende Juni schließlich stehen ebenfalls an der FOS/BOS noch die Prüfungen zum allgemeinen Abitur in der 13. Jahrgangsstufe an.

Die Folge: "Früher konnten wir mit dem Sportunterricht in diesen Wochen auf die Realschulturnhalle ausweichen. Das geht in diesem Jahr nicht", so Stefan Düll. Wenn das Wetter keinen Sportunterricht im Freien zulassen sollte, könnten in diesem Frühjahr und Sommer einige Stunden an allen drei Schulen ausfallen. "Aber das bekommen wir hin", ist Düll überzeugt.

Abiturprüfungen kommen in Papierform, nicht digital

Was ebenfalls zu schaffen sein wird: einen Ausfall einer Abiturprüfung, weil die Schulen die Aufgaben nicht digital herunterladen konnten, das werde es in Bayern nicht geben, ist er überzeugt. Sein Schulleiterkollege Christian Engel vom Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium ergänzt: "So eine Technikpanne ist bei uns nicht vorstellbar, weil die Aufgaben in Papierform verschickt werden." In Gersthofen werden die Prüfungen ebenfalls in der Sporthalle geschrieben "Es treten 73 eigene Abiturientinnen und Abiturienten an sowie sechs andere Bewerberinnen und Bewerber", so Engel weiter. In jedem Jahr gibt es immer wieder Personen, die sich in einem privaten Lerninstitut aufs Abitur vorbereiten oder ganz allein lernen.

Wo genau die Aufgaben bis zum Öffnen der Umschläge gelagert werden, darüber möchte Stefan Düll nicht gerne im Detail sprechen. Deutlicher wird da Schulleiter Günter Manhardt vom Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf. Dort beginnen am Mittwoch 79 junge Frauen und Männer mit ihren Prüfungen. "In diesem Fall bin ich gegen die Digitalisierung." Manhardt begründet: "Sollten wir gehackt werden, dann merken wir das vielleicht gar nicht. Wird in einer Schule eingebrochen, dann sieht man das." Die Abituraufgaben seien längst angekommen und lägen an einem sicheren Ort. "Das ist ein Weg, der gut funktioniert", findet er.

In Schwabmünchen und Königsbrunn sind die Abiturjahrgänge heuer etwas kleiner

Etwas mehr Jugendliche als in Diedorf schreiben in Schwabmünchen Abi: Am Leonhard-Wagner-Gymnasium absolvieren heuer 102 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen. Das sind etwas weniger als in den Vorjahren. „Es handelt sich einfach um einen kleineren Jahrgang“, sagt Schulleiter Alexander Pfaffendorf. Üblicherweise treten in Schwabmünchen zwischen 110 und 120 Prüflinge das Abitur an. Alle bayerischen Abiturenten bekommen heuer bei den schriftlichen Prüfungen erneut zusätzliche 30 Minuten Zeit. „Das hat das Kultusministerium so festgelegt, um die letzten Coronawehen aufzufangen“, so Pfaffendorf.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Gymnasium in Königbrunn. Dort treten am Mittwoch 105 Schülerinnen und Schüler zum Abitur an. Im Vorjahr waren es noch 123. Dieser Trend mit den kleineren Jahrgängen wird sich noch einige wenig Jahre fortsetzen, prognostiziert Schulleiter Volker Täufer. Doch bereits in den aktuellen unteren Jahrgangsstufen werden es wieder mehr Kinder pro Jahrgang. In der fünften Klasse sind es zum Beispiel 230 und in der siebten Klasse 180. Der Vorteil der kleineren Abiturjahrgänge: Anstatt in der großen Dreifach-Turnhalle kann das Abitur in Königsbrunn diesmal in der Zweifach-Turnhalle geschrieben werden.

Am Freitag geht es mit dem dritten Abschlussfach weiter

Die nächste Abiturprüfung im selbst gewählten, im dritten schriftlichen Fach folgt übrigens am Freitag, 28. April, am 3. Mai folgt das von den meisten gefürchtete Mathematik-Abitur und am 5. Mai noch für jene, die diese Fremdsprache gewählt haben, die Aufgabe in Französisch. In den Wochen vom 15. bis zum 26. Mai folgen zwei mündliche Abiturprüfungen. Am Freitag, 30. Juni, werden die Abschlusszeugnisse ausgegeben.