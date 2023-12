Plissee-Engel sorgen für Weihnachtsstimmung

Schnell gefaltet und zusammengebaut: So wird aus alten Notenblättern, Perlen und Garn ein Weihnachtsengel, der als Deko oder zum Verschenken geeignet ist.

Alte Notenblätter oder Seiten von vor Jahren ausgemusterten Gesangbuchausgaben sind das perfekte Material für diese zauberhaften Engel. Das Material ist schnell zusammengesucht. Falls es ganz schnell gehen muss: Einiges lässt sich auch mit ähnlichen Materialien ersetzen.

Material für Plissee-Engel



Zwei Seiten aus einem alten Gesangbuch, 11 x 17,5 Zentimeter oder alternativ zwei Blätter aus weißem, bunten oder bedrucktem Papier in entsprechender Größe

eine Holzperle, möglichst naturfarben, zwölf Millimeter Durchmesser

eine Perlkappe, gold- oder silberfarben, zehn Millimeter groß

eine Rocailleperle, die in der Mitte ein Loch hat und oben und unten abgeflacht ist, am besten in Gold- oder Silber, Durchmesser am besten 2,6 Millimeter

Metallicgarn oder ein anderes Stickgarn, am besten gold- oder silberfarben

Bastel- oder Alleskleber

eine stumpfe, dicke Nadel (Topfnadel)

Foldbackklammern oder Leimklemmen oder vergleichbare Klammern







So wird der Engel gebastelt

Ein Blatt Papier längs, das andere quer wie eine Ziehharmonika in etwa ein Zentimeter breite Falten legen. Beide gefalteten Blätter in der Mitte zusammenklappen: Das quer gefaltete, kürzere Blatt ergibt die Flügel, das längs gefaltete Blatt das Kleid des Engels.

Ein Blatt Papier längs, das andere quer wie eine Ziehharmonika in etwa ein Zentimeter breite Falten legen. Beide Blätter in der Mitte zusammenklappen. Foto: Helene Weinold

Dann ein etwa 30 Zentimeter langes Stück Garn doppelt nehmen und in die Stopfnadel einfädeln. Die Nadel zuerst von unten in den Falz des Rockteils, dann ebenfalls von unten in den des Flügelteils einstechen und so weit durchziehen, dass ein etwa zwei Zentimeter langes Stück Faden in der Mitte des Rockteils hängen bleibt.

Mit Bastel- oder Alleskleber das Rockteil in der Mitte zusammenkleben und dabei das Fadenende mit fixieren. Die jeweils unterste Lage der fächerförmigen Flügel mit wenig Klebstoff auf die oberste Lage des Rockteils kleben. Die Papierfächer eventuell mit den Klammern zusammenpressen, bis der Klebstoff trocken ist.

Kleid und Flügel fächerartig auseinanderziehen und den Engel aufhängen. Foto: Helene Weinold

Erst die Holzperle als Kopf, dann die Perlkappe mit der Höhlung nach oben auf den doppelten Faden auffädeln. Die Rocailleperle auf einen der beiden Fäden aufziehen und die beiden Fäden oberhalb der Perle fest verknoten. Die Perle sitzt nahezu unsichtbar im Inneren der Perlkappenkrönchens und dient nur der Stabilität.