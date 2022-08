Landkreis Augsburg

Polizei Gersthofen warnt aktuell vor einer Welle betrügerischer Anrufe

Eine Frau aus Gersthofen erhält am Mittwoch einen Anruf, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die Betrüger wollen so an persönliche Daten kommen.

Von Matthias Schalla

Aktuell kommt es im Bereich der Polizei Gersthofen wieder zu einer Welle von sogenannten Schockanrufen. Dabei gaukeln die Betrüger den Angerufenen unter anderem vor, dass ein Angehöriger der Familie einen schweren Unfall verursacht hätte und nun dringend Geld beispielsweise für eine Kaution benötige. Am Mittwochvormittag hat eine Frau aus Gersthofen einen solchen Anruf erhalten. "Man sagte mir, dass meine Tochter, die in der Nähe von Hiltenfingen wohnt, einen tödlichen Unfall verursacht hätte", sagt sie. Um die Daten abzugleichen, benötige man nun einige persönliche Angaben der Tochter. Als die Angerufene fragte, ob denn nicht der Personalausweis vorliegt und dass sie dies jetzt erst mal mit ihrer Familie besprechen müsse, hätte der Betrüger aufgelegt. Sie hätte danach noch versucht, die Nummer, die ihr auf dem Display angezeigt wurde, zurückzurufen. "Doch da landete ich nur auf einer Sprachbox." Jeder Anruf wird grundsätzlich von der Polizei protokolliert "Die Gauner kennen offenbar keine Gnade, wenn sie versuchen, jemanden mit so schockierenden Nachrichten um ihr Geld zu bringen", sagt die Frau. Sie hat daraufhin die Polizei informiert. Dies sei genau der richtige Weg, heißt es bei der Inspektion. Betrügerische Anrufe sollten auch nach Auskunft des Polizeipräsidiums stets bei der zuständigen Inspektion gemeldet werden. "Die Polizei weiß somit Bescheid, dass eine neue Welle anläuft – meistens arbeiten die Täter an einem Tag bestimmte Stadtteile oder Ortschaften durch", so die Pressestelle. Jeder Anruf werde grundsätzlich von der Polizei protokolliert und gegebenenfalls an die Profis im Präsidium weitergeleitet. "Es gibt seit mehreren Jahren die sogenannte 'EG Callcenter' bei der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben in Augsburg", sagt der Pressesprecher. "Es schadet natürlich nicht, sich die Nummer des Anrufers zu notieren und diese der Polizei zu übermitteln", teilt die Pressestelle des Präsidiums auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Jedoch würden die Täter meist professionell agieren und eine sogenannte gespoofte Nummer verwenden. "Es wird also eine beliebige Nummer angezeigt, die aber nicht der Nummer des Anrufers entspricht", erklärt Markus Trieb. Von der Manipulation betroffen sein können dabei nach Auskunft der Bundesnetzagentur einerseits real existierende – auch ausländische – Rufnummern, obwohl der Inhaber dieser Nummer mit dem Anruf nichts zu tun hat. Andererseits könnten Fantasienummern verwendet werden, die nicht vergeben wurden und daher niemandem zugeordnet werden können.

