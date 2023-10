Landkreis Augsburg

Polizei gibt Tipps: So können Eltern ihre Kinder stark gegen Übergriffe machen

Plus In dem Fall zu einem Angriff auf einem Spielplatz in Ottmarshausen gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Eltern können jedoch vorbeugend aktiv werden.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Für Aufregung hatte vor wenigen Tagen ein sexuell motivierter Angriff auf zwei Mädchen im Grundschulalter im Neusässer Stadtteil Ottmarshausen gesorgt. Wie die Polizei berichtet hatte, war es zu dem Angriff in der näheren Umgebung des Wasserspielplatzes an der Mühlbachstraße gekommen. Die Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren hatten diesen gemeinsam mit ihren Eltern besucht. Die Mädchen waren kurz zum Spielen auf ein angrenzendes Feld gelaufen, wo sie von einem Mann zwischen 15 und 21 Jahren angesprochen und eines der Kinder auch angegriffen wurde. Neue Erkenntnisse in dem Fall gibt es bislang nicht, wie eine Nachfrage unserer Redaktion am Freitag ergab. Doch die Polizei hat Tipps für Eltern.

Es geht darum, wie Kinder auf mögliche Begegnungen mit Personen vorbereitet werden können, die ihnen Böses wollen. Über das richtige Vorgehen dabei spricht die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, Polizeihauptkommissarin Marion Liebhardt, mit unserer Redaktion. Um Kinder auf mögliche Gefahren vorzubereiten, sei auch Fingerspitzengefühl gefragt. „Je besser Kinder aufgeklärt werden, desto handlungssicherer können sie im Bedarfsfall reagieren“, so die Pressesprecherin.

