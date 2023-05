Landkreis Augsburg

13:48 Uhr

Polizei in Zusmarshausen meldet weitere Schäden der Freinacht

Nicht alle Scherze in der Freinacht sind harmlos. In Horgauergreut und in Bonstetten gibt es Schäden in Höhe von insgesamt mehreren Hundert Euro.

Neben den vielen Scherzen in der Freinacht hat es auch zahlreiche Sachbeschädigungen gegeben. Unter anderem hatten Unbekannte in Diedorf die großen Buchstaben auf der Stirnseite der Schmuttertalhalle so vertauscht, dass dort plötzlich "a ... halle" prangte. Im Laufe des Montags wurden bei der Polizei in Zusmarshausen allerdings noch weitere Beschädigungen angezeigt. In Horgauergreut rissen Unbekannte irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 1.20 Uhr eine an einem Gartentor in der Kirchstraße 30 angebrachte Laterne herunter. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zudem wurden zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr, mehrere Beete einer Gärtnerei in der Kirchstraße 13 beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf rund 250 Euro geschätzt. Plastikschafe aus den Halterungen gerissen In einem Grundstück am Heuberg in Bonstetten wurden laut Polizei die zur Dekoration aufgestellten Plastikschafe aus den Halterungen gerissen. Der Sachschaden dürfte rund 400 Euro betragen. Die Tat könnte zwar zwischen Donnerstagnacht und Montag, 17.30 Uhr, passiert sein. Allerdings ist laut Polizei eher davon auszugehen, dass die Schäden in der Freinacht angerichtet wurden.

