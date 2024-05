Polizei meldetet mehrere Einbrüche am Wochenende im Landkreis

Drei Einbrüche eriegnten sich den vergangenen Tagen im Augsburger Land. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrere Einbrüche meldet die Polizei im Landkreis Augsburg. demnach wurde unter anderem in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Adelsrieder Ortsteil Kruichen eingebrochen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in das Haus an der Bahnstraße. Die Unbekannten entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von mindestens 1000 Euro.

Einbrüche in Stadtbergen, Adelsried und Kruichen

Der zweite Fall soll sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 6 Uhr und Sonntag, 21.30 Uhr in Adelsried ereignet haben. Dort wurde in ein Einfamilienhaus in der Keltenstraße eingebrochen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Wie hoch der Beuteschaden ist, sei noch unklar, berichtet die Polizei. Der dritte Einbruch wurde am Sonntag in Stadtbergen gemeldet. In der Zeit zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr verschafften sich Unbekannte auch hier gewaltsam Zugriff in ein Einfamilienhaus in der Kappbergstraße. Der Sachschaden dort ist deutlich höher. Er wird von der Polizei auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist auch in diesem Fall noch unklar.

In allen Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sie ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (kinp)