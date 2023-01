Berlin sendet positive Signale für die Reaktivierung der Staudenbahn

Plus Damit die Staudenbahn tatsächlich wieder fahren kann, sind Millionen aus Berlin nötig. Dafür sieht es gut aus. Und es gibt ein neues Start-Datum – zumindest vage.

Der ursprünglich angepeilte Wieder-Start im vergangenen Dezember wurde verpasst, doch jetzt scheint wieder Bewegung in die Reaktivierung der Staudenbahn zu kommen. Geht alles glatt – was es bisher allerdings noch nie tat – könnte die Bahn zwischen Augsburg und Langenneufnach ab dem Frühjahr 2027 verkehren.