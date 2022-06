Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Wer passt auf, dass in den proppenvollen Freibädern nichts passiert?

Plus Im Landkreis Augsburg sind Bademeister und Rettungsschwimmer Mangelware. Das hat Folgen für den Bäderbetrieb.

Von Katja Röderer

Den ganzen Tag bei schönem Wetter am Wasser sein, nette Leute treffen und eigentlich nur sitzen und gucken, dass nichts passiert. Wäre das der Alltag eines Bademeisters, gäbe es wohl mehr als genug Nachwuchs für diesen Job. Doch die Realität in den Bädern im Landkreis sieht anders aus. Während die Badegäste die Freibäder bis an die Kapazitätsgrenze stürmen, fehlt es dort an Personal. Weil Beschäftigte fehlen, mussten Bäder inzwischen die Öffnungszeiten einschränken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen