Prozess: Hat ein 71-Jähriger eine Frau mit kochendem Wasser überschüttet?

Plus Hat ein Mann aus dem Kreis Augsburg einer Frau kochend heißes Wasser über die Brust gekippt? Das muss das Gericht nun klären. Es steht Aussage gegen Aussage.

Persönlich konnte der 71-Jährige nicht zum Prozess erscheinen. Er befinde sich in Corona-Quarantäne, lässt er über seinen Verteidiger ausrichten. Viele Fragen bleiben vor Gericht deshalb offen. Die entscheidende: Hat der Mann aus dem westlichen Landkreis seiner Haushaltshilfe kochendes Wasser über die Brust gekippt? Der 71-Jährige streitet die Vorwürfe ab. Die Frau, eine 63-jährige Polin, sieht das ganz anders. Unter Tränen sagt sie am ersten Verhandlungstag aus.