Radeln im Winter: So kommen Sie sicher durch Eis und Schnee

Mit dem Fahrrad im Winter: Wer strampelt sich schon bei diesen Temperaturen ab? Ein paar Unentwegte gibt es. Wenn Sie auch dazugehören wollen, sollten Sie folgendes wissen.

Angefangen bei der warmen Unterhose bis hin zum Winterreifen mit Spikes: Industrie und Fachhandel halten eine große Menge an Zubehör parat, um die geneigte Kundschaft fürs Radfahren im Winter zu erwärmen. Und tatsächlich: Auch bei Schnee und Eis wagen sich Radlerinnen und Radler auf die Straßen.

Auf einem der meistbefahrenen Radwege im Augsburger Land lässt sich das sogar messen. Bei Neusäß ist auf dem Weldenbahnradweg eine automatische Zählstation installiert. Seit August 2021 wird dort die Zahl der Zweiräder automatisch gezählt und die sind offenbar auch bei strammen Minusgraden unterwegs. Exakt 117 Radler in beide Richtungen meldet die Zählanlage des Landkreises für den Montag. 60 fuhren in Richtung Neusäß, 57 in Richtung Aystetten.

Klirrende Kälte auf dem Fahrrad im Landkreis Augsburg: Minus-Rekord am 2. April

Darunter dürften wohl einige gewesen sein, die auf dem Zweirad unterwegs zur Arbeit oder in die Schule waren. Denn am Sonntag verirrten sich nur 48 Radfahrerinnen und Radler auf den Weldenbahnradweg, das war einer der niedrigsten Werte des gesamten Jahres. Nur am 2. April waren es noch weniger. Das war ein Samstag und an dem - wer sich noch erinnert - unterband jäh ein herber Wintereinbruch alle aufkeimenden Frühlingsgefühle.

Tatsächlich aber sind ausweislich der Daten der Zählstation viele Radler im Augsburger Land ausgesprochene Sonntagsfahrer. An den Wochenenden herrscht auf den Radwegen der meiste Betrieb, der Rekordtag war 2022 der Sonntag, 15. Mai, mit fast 1600 Radlern zwischen Neusäß und Aystetten. Der Monat mit dem meisten Betrieb war der Juli, als sich mehr als 24.000 Radfahrer den kühlen Fahrtwind um die Nase wehen ließen.

Tipps fürs Radeln im Winter

Von diesem Lüftchen gäbe es jetzt jede Menge mehr, weshalb der Radler im Winter am besten warm eingepackt ist. Die Kleidung sollte nicht nur warm, sondern auch gut reflektierend sein, damit Radlerinnen und Radler gut zu erkennen sind. Daneben gibt es für die Fahrtdurchs Eis und Schnee vom Fahrradclub ADFC folgende Tipps: Abstand halten, Tempo reduzieren, in Kurven weder treten noch bremsen, insbesondere bei fester Schneedecke und Glätte. Lässt sich das Bremsen nicht vermeiden, frühzeitig und maßvoll bremsen, auf Glatteis Lenkbewegungen vermeiden und ohne zu bremsen ausrollen. Für mehr Halt auf der Fahrbahn: Luftdruck im Reifen etwas absenken. Wem es zu kippelig wird, kann auch den Sattel etwas absenken - aber nicht für zu lange Zeit, sonst drohen Knieprobleme.

Städte und Gemeinden sind laut ADFC nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs verpflichtet, „verkehrswichtige“ innerörtliche Radwege zu räumen und zu streuen. Trotzdem würden Radwege häufig als letztes geräumt. Ist das Fall, gelte auch bei ausgeschilderten Radwegen die Benutzungspflicht nicht, die Radler dürften auf der Straße fahren.