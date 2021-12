Landkreis Augsburg

Radikale AfD-Chats: Auch der Abgeordnete Rainer Kraft war dabei

In einer internen Chatgruppe der AfD Bayern sollen radikale Beiträge gepostet worden sein. Auch der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft war Mitglied der Gruppe.

Von Philipp Kinne

Eine interne Chatgruppe der bayerischen AfD sorgt zur Zeit für Schlagzeilen. Die Generalstaatsanwaltschaft München prüft radikale Äußerungen, die offenbar in einem Chat des Messengers Telegram geäußert wurden. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks wurde in der Gruppe unter anderem über gewalttätige Proteste und einen Bürgerkrieg in Deutschland diskutiert. Auch der Bundestagsabgeordnete Rainer Kraft (AfD) aus Stettenhofen war Mitglied der Gruppe, wie er unserer Redaktion nun bestätigt.

