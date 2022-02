Landkreis Augsburg

Rätsel-Auflösung: So viele leere Dosen passen in den Gelben Sack

Wie viele leere Dosen passen in den Gelben Sack? Wir haben bei der Firma Durach in Todtenweis die Probe aufs Exempel gemacht.

Plus Bei unserem Ratespiel zum Fassungsvermögen des Gelben Sacks erreichen uns viele Einsendungen, aber richtig geschätzt hat niemand. Somit gibt es zwei Gewinner.

Von Matthias Schalla

Der neue Gelbe Sack scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Ob es an der höheren Reißfestigkeit liegt, dass er vor allem im südlichen Landkreis Mangelware ist - oder ob die Rohstoffknappheit der Grund dafür ist, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb sagt, mag dahingestellt sein. Fakt ist aber: Der Gelbe Sack hält so einiges aus. Unsere Redaktion hat dies bei einem Stresstest in der Konservenfabrik Durach überprüft. Schließlich dürfen endlich auch leere Dosen in die Plastiktüte wandern. Bei einem Gewinnspiel wollten wir wissen, wie viele Dosen passen in den Sack, ohne dass er reißt. Und zahlreiche Leserinnen und Leser haben uns ihre Schätzung geschickt. Einen Volltreffer hat allerdings niemand geschafft.

