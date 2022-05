Rat und Hilfe für Senioren: Es gibt neue Angebote im Kreis Augsburg

In drei Orten gibt es jetzt Anlaufstellen für eine erste Beratung. Sie stehen allen Menschen im Kreis Augsburg offen.

Um die Seniorenarbeit vor Ort zu fördern und zu stärken, gibt es künftig in Altenmünster, Langerringen und Meitingen dezentrale Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren sowie deren Angehörige. Die Anlaufstellen sollen ein niederschwelliges Erstberatungs- und Unterstützungsangebot bieten und dabei helfen, bei Bedarf Kontakt zur Seniorenberatung im Landratsamt Augsburg und anderen Einrichtungen, Organisationen und Initiativen aufzubauen.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich an alle Menschen im Landkreis Augsburg, die Fragen rund um das Thema „Älter werden“ haben – unabhängig von ihrem Wohnort. "Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir es den älteren Mitmenschen im Landkreis Augsburg ermöglichen können, so lange wie möglich eigenständig und selbstbestimmt zu leben. Das war der Grund, weshalb wir im Jahr 2020 unser seniorenpolitisches Gesamtkonzept fortgeschrieben haben, und deshalb beteiligen wir uns jetzt mit jeweils rund 25.000 Euro pro Jahr an den Personalkosten der drei neuen Anlaufstellen", erläutert Landrat Martin Sailer. "Ich hoffe, das neue Angebot kommt gut an und dient als Vorbild für weitere Kommunen."

Die drei Anlaufstellen für Senioren im Kreis Augsburg

Altenmünster Der Kontakt zur Anlaufstelle erfolgt über die Rathäuser in Altenmünster und Welden. Beratungswünsche und Anliegen werden direkt an die Kooperationspartner, das Haus Zusamaue Altenmünster und das Vitalis-Seniorenzentrum St. Thekla Welden, weitergeleitet. Von dort wird dann Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen, und die Beratung kann bedarfsgerecht erfolgen. Das Rathaus in Welden ist über die Telefonnummer 08293/6990 und das Rathaus in Altenmünster über die Telefonnummer 08295/96900 erreichbar. Bürgerinnen und Bürger können sich unabhängig von ihrem Wohnort an beide Rathäuser wenden.

Langerringen Seniorenberatung im Schorerhof, Hauptstraße 50. Ansprechpartnerin: Daniela Jesussek, Telefon: 08232/7693242, E-Mail: jesussek@ahsjm.de Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 8 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung

Meitingen Seniorenbüro Meitingen, Schulweg 6, Ansprechpartner: Jens Tietböhl und Christoph Stadler, Telefon: 08271/8141730, E-Mail: seniorenbuero-meitingen@augsburg-asb.de, Öffnungszeiten: Montag, 16 bis 18 Uhr, Dienstag, 14 bis 16 Uhr und Donnerstag, 15 bis 17 Uhr. (AZ)

