Reaktionen auf Trautner-Aus: "Schade, dass Schwaben eine Ministerin verliert"

Plus Die Reaktionen im Augsburger Land sind eindeutig: An ihrer Arbeit kann es nicht gelegen haben, dass Carolina Trautner ihre Aufgabe verloren hat.

Im Zuge einer Kabinettsumbildung verliert die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner ( CSU) aus Stadtbergen ihr Amt als Sozialministerin. Während sie selbst im Interview mit unserer Redaktion moderate Töne anschlägt, können Kommunalpolitiker aus dem Augsburger Land ihre Enttäuschung kaum verbergen.