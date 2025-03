Regionalbudget Holzwinkel: Diese neun Projekte werden gefödert

Das Regionalbudget ist ein etabliertes Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung in Bayern. In der Region Holzwinkel und Altenmünster konnten seit 2020 bereits 65 Kleinprojekte gefördert werden. In diesem Jahr erhalten neun Projekte eine Förderung. Was alles geplant ist.

Neun Projekte werden im Holzwinkel gefördert

Insgesamt wurden 24 Projektideen eingereicht, davon erfolgten zwei Bewilligungen für Kleinprojekte im ersten Aufruf, weitere 14 Kleinprojekte wurden innerhalb des zweiten Aufrufs beantragt. Eines der Projekte des zweiten Aufrufs wurde von dem Antragsteller wieder zurückgezogen. In der Sitzung des Entscheidungsgremiums musste demnach über die Förderfähigkeit von 13 Projekten diskutiert und Beschluss gefasst werden. Für die Kleinprojekte stehen insgesamt 75.000 Euro zur Verfügung.

Die Grundschule Altenmünster erhält eine Förderung für das Projekt „Respekt! Theaterprojekt“, welches respektvolles Verhalten in unterschiedlichen Bereichen beleuchtet und fördern soll. Den Abschluss des Projektes bildet eine Theateraufführung der dritten und vierten Klasse, welche im Rahmen des Schulfestes stattfinden soll. Der Schulverband Emersacker/Heretsried strebt den Bau einer Boulderwand im Außenbereich der Grundschule Emersacker als öffentliche Freizeitanlage an. Durch die Boulderwand soll eine attraktive Möglichkeit zur bewegungsintensiven Freizeitbeschäftigung von Kindern und Jugendlichen geschaffen werden. Der BSC Heretsried erlangt eine Förderung für den Neubau einer Zisterne, um Regenwasser effizient zu sammeln und damit anschließend den Rasen des Sportplatzes bewässern zu können.

Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster wird eine Regionen-App umsetzen, um die Kommunikation mit den Bürgern und Bürgerinnen zu verbessern. Die interkommunale App bietet die Möglichkeit, allen Bürger Informationen zur Region und den Gemeinden zukommen zu lassen. Ein weiteres Projekt, welches eine Förderung erhält, ist das Projekt „Hangeln & Klettern auf dem Schulhof- Niederseilklettergarten FABIO“ des Fördervereins Grundschule Adelsried-Bonstetten. Durch den Niederseilgarten sollen die körperlichen, kognitiven, sozialen und koordinativen Fähigkeiten von Kindern auf altersgerechte Weise gefördert werden. Dem Heimatverein Welden ist es durch das Regionalbudget möglich, Bierzeltgarnituren zu beschaffen, welche auch durch eine Leihgabe interkommunal genutzt werden sollen und mit deren Hilfe weitere Veranstaltungen umgesetzt werden.

Natur- und Klimaschutz: Projekte in Altenmünster und Welden

Die Gemeinde Altenmünster initiiert das Projekt „Natur Gugga – die fahrende Forscherzentrale Altenmünster“. Bei diesem Projekt soll der Natur- und Umweltschutz erlebbar gemacht werden, indem ein E-Lastenrad mit einer Vielzahl an Utensilien, wie Handlupen, Mikroskopen, Petrischalen ausgestattet wird. Die fahrende Forscherzentrale kann beispielsweise von Kindergärten, Schulen und Gartenbauvereinen ausgeliehen werden. Auch der Verein für Gartenbau und Landespflege Reutern adressiert die Themen Natur- und Umweltschutz durch das Projekt „Brummsarium“, bei dem auf einer Brachfläche Nistplätze für Insekten und Kleintiere geschaffen werden sollen, als auch eine Streuobstwiese. Das „Brummsarium“ soll ebenfalls als Begegnungs- und Bildungsort fungieren.

Der Markt Welden wird mit Hilfe des Regionalbudgets die Errichtung dreier Demonstratoren-Pflanzanlagen in naturnaher Bauweise umsetzen. Dieses Projekt zielt darauf ab, langfristig überlebensfähige Pflanzengesellschaften zu etablieren und die Resilienz gegenüber Klimawandelfolgen zu stärken.

Nachdem das Budget für das Jahr 2025 bereits ausgeschöpft ist, wird es keinen weiteren Aufruf geben. Das Entwicklungsforum plant jedoch die Umsetzung auch im Jahr 2026. Interessierte können sich mit einer Projektidee an die Geschäftsstelle wenden. (AZ)