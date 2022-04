Mehr Flugreisen? Wie sich die Spritpreise auf die Urlaubsplanung auswirken

Plus Das Auto wird teurer, Flieger und Zug beliebter - diese Entwicklung kommt auch bei den Reiseveranstaltern im Kreis Augsburg an. Wie steht es um die Busunternehmen?

Die Preise für Diesel und Benzin sind explodiert. Nun steht Ostern und damit auch die große Urlaubszeit vor der Tür. Fragt man Reiseveranstalter im Landkreis Augsburg, zeigt sich: Mehr Menschen steigen auf das Flugzeug um. Auch die Bahn profitiert von den hohen Spritkosten. Busunternehmen dagegen sind hart getroffen, können aber auch hoffen.