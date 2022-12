Landkreis Augsburg

Rodelspaß und mehr im weißen Augsburger Winter-Wunderland

Etwas Starthilfe und ab geht die Fahrt. Mire Turro ist zu Besuch aus Barcelona 8nd freut sich, dass sie zusammen mit Mika Lenz, Eva Dirr und Sebastian Steinhauer (von links) am Nervenheil in Leitershofen die schönen Seiten des Winters genießen kann.

Plus Langlaufen, Rodeln, Schlittschuhfahren: Eine Übersicht zeigt, wo man im Landkreis Augsburg den Winter besonders gut genießen kann.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Eiskalt erwischt hat der Winter in dieser Woche viele Menschen auch im Augsburger Land. Dabei zeigte sich das Wetter zunächst von seiner unschönen und gefährlichen Seite. Blitzeis und Schneefall sorgten für zahlreiche Unfälle. Doch nun steht das Wochenende vor der Tür und es wird Zeit, sich den schönen Seiten des Winters zu widmen. Bis Mitte nächster Woche sollen die Temperaturen deutlich unter null bleiben. Das heißt: Ski und Rodel gut. Welche Winterfreuen es in welchen Orten gibt und worauf zurzeit noch unbedingt verzichtet werden sollte, haben wir in einer Übersicht zusammengefasst.

