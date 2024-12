Rückblick: Was war 2024 für Sie am schönsten?

Zum Ende des Jahres möchten wir die schönsten Momente unserer Leserinnen und Leser vorstellen. Der Winter mag grau, kalt und nass sein - die vergangenen Monate waren es nicht. Was hat Sie besonders bewegt? Teilen Sie uns Ihre schönste Geschichte des Jahres 2024 mit. Das kann auch ein „Dankeschön“ für jemanden sein.

Mit Ihren Geschichten möchten wir in der dunkeln Jahreszeit daran erinnern, wie viele schöne Momente es im vergangenen Jahr gegeben hat. Im besten Fall haben Sie auch ein Foto davon. Dann schicken es gerne mit: Die Bilder sollten bei einer E-Mail im JPEG-Format und als Anhang geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Bitte denken Sie bei den Bildern an den/die Fotografen/in und schreiben Sie uns dazu, wer oder was darauf zu sehen ist und wann und wo es gemacht wurde.

Schicken Sie uns Ihre Geschichte per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Oder per Post an AZ, Redaktion Augsburg-Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen oder an die Redaktion Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen.

Einsendeschluss ist der 20. Dezember. (AZ)

