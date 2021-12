Rückblick: Wie der Kreis Augsburg seine Sparkasse hergab

Plus Die Mega-Fusion mit einem Institut im Allgäu kommt überraschend. Auch sonst hat sich in der Wirtschaft im Augsburger Land 2021 viel getan.

Im April platzt die Bombe: Die Kreissparkasse Augsburg gibt ihre Eigenständigkeit auf und fusioniert mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zur größten schwäbischen Sparkasse. Dieser Schritt kam für viele überraschend.