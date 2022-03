Landkreis Augsburg

17:30 Uhr

Hochbetrieb an den Waschanlagen im Kreis Augsburg wegen Saharastaub

Plus Erst färbte er den Himmel ein, jetzt führt er zum Ansturm auf die Waschstraßen. Auch Photovoltaikanlagen macht der Saharastaub zu schaffen. Was kann man tun?

Wie durch einen Sepia-Filter war das Augsburger Land braun-rötlich eingefärbt. Das lag am Saharastaub, der überall in der Luft war. Über die Alpen kam der feine Sand mit dem Wind von Süden her in die Region. Doch der Staub war am Himmel zu sehen. Durch sogenannten Blutregen setzte er sich auf Terrassen, Solaranlagen und Autos fest. Das führt zu riesigem Andrang bei den Waschanlagen im Augsburger Land. Damit der Staub den Lack nicht verletzt, gibt es einige hilfreiche Tipps.

