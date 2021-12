Landkreis Augsburg

vor 22 Min.

Sanitäter wird beim Spendenlauf kurz vor Meitingen überfallen

Plus Marcel Wilhelm sammelt mit seiner Aktion "Krebs kennt keine Kilometer" Geld für kranke und bedürftige Kinder. Am vorletzten Tag stoppt ihn ein Überfall bei Meitingen.

Von Matthias Schalla

Mit diesem Überfall hat Marcel Wilhelm nicht gerechnet. Der Rettungssanitäter war am Dienstag in voller Montur auf einem Feldweg in Richtung Meitingen unterwegs, als ihm plötzlich ein Radfahrer entgegenkam. "Plötzlich rief er, ich solle anhalten", erzählt er. Der 26-Jährige stoppte. "Dann kam er frontal auf mich zu, schubste mich und warf mich zu Boden." Wilhelm war klar, dass es der Täter auf seine Wertsachen abgesehen hatte. "Das Geld war mir jedoch egal", sagt er. Wichtig sei ihm lediglich sein Handy gewesen. "Dort sind alle wichtigen Informationen über meinen Spendenlauf gespeichert." Denn: Der 26-Jährige war nicht aus reiner Lust am Spazierengehen unterwegs, sondern um Geld für seine Aktion "Krebs kennt keine Kilometer" zu sammeln.

