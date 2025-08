Hubert Aiwanger übt scharfe Kritik bei einem Jubiläum

„Nachhaltige Energie aus heimischen Wäldern“ hatten sich die Gründer der Holz Energie Regio (HER AG) im Jahre 2015 auf ihre Fahnen geschrieben. In erster Linie waren es die Forstbetriebsgemeinschaften Augsburg Nord, die FBG Augsburg West, Waldbauernvereinigung Aichach, die Firma Kraft & Wärme aus der Heimat Hirblingen, sowie eine Anzahl von Firmen, die Forstdienstleistungen durchführen. Sie alle hatten das Ziel, Privatleute, Kommunen und Firmen mit Heizmaterial beziehungsweise Biomasse, in Form von Hackschnitzeln und Pellets, hergestellt aus Holz von Wäldern aus der heimischen Region, zu versorgen. So wurden Lieferverträge unter anderem mit dem Heizkraftwerk in Aichach und Augsburg geschlossen. Inzwischen wurde der Handel mit Pellets eingestellt und das Hauptaugenmerk auf Energieholz und Premium-Hackschnitzel gerichtet und als neues Tätigkeitsfeld, den Auf- und Ausbau von Nahwärmenetzen in Kommunen, gelegt. So startete man im Jahre 2020 die Planung eines Nahwärmenetzes in der Gemeinde Horgau, dass inzwischen reibungslos in Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert. Inzwischen existieren weitere Projekte, so in Obergessertshausen und für den Markt Fischach läuft die Planung. Auf ein Nahwärmenetz ist die HER AG besonders stolz.

