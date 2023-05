Scheppacher Friedenswallfahrt lockt Hunderte Pilger an

Aus zwei Richtungen pilgern rund 400 Menschen, darunter 25 Fahnenabordnungen von Vereinen zur Scheppacher Kapelle der Mutter im Rauhen Forst.

Die Friedenswallfahrt zur Scheppacher Marienkapelle Mutter im Rauhen Forst ist die wohl älteste und traditionsreichste im südwestlichen Landkreis. Bei bestem Frühlingswetter zogen 25 Fahnenabordnungen von Soldaten-, Veteranen- und Reservistenvereinen aus zwei Richtungen zu der idyllisch im Wald zwischen Reinhartshausen und Döpshofen gelegenen kleinen Kapelle, gefolgt von vielen Teilnehmern aus den umliegenden Orten. Viele kamen mit Fahrrädern und E-Bikes. Auch die Jugend war mit dem Katholischen Burschenverein Großaitingen vertreten.

Der Großaitinger Soldaten- und Veteranenverein organisiert die Wallfahrt

Die Organisation liegt seit Jahren in den Händen des Großaitinger Soldaten- und Veteranenvereins unter seinem Vorsitzenden Josef Weber. Die Pilger aus Großaitingen marschierten schon um 7 Uhr von der Wertachbrücke aus nach Reinhartshausen.

Josef Weber begrüßte die 25 Fahnenabordnungen und die Pilger. Foto: Hieronymus Schneider

Dort trafen sie auf die Wallfahrer aus dem südlichen Landkreis, die aus Schwabmünchen, Kleinaitingen, Reinhartshofen, Waldberg-Kreuzanger, Klosterlechfeld oder Graben gekommen waren. Die Musikkapelle Staudenecho aus Reinhartshausen führte den Pilgerzug den etwa fünf Kilometer langen Weg zur Kapelle.

Die Schwarzachtaler aus Waldberg zogen den Wallfahrern vom Weiherhof voran. Foto: Hieronymus Schneider

An einer Weggabelung hielten sie zu einem Ständchen an, als die Gruppe aus Wehringen dazukam. Kaum war die Kapelle erreicht, klang schon die Musik der Schwarzachtaler Musikanten aus dem Wald, die den Zug der vom Weiherhof gestarteten Gruppen aus Döpshofen, Kutzenhausen, Gessertshausen oder Rommelsried anführte. Josef Jungbauer vom Veteranen- und Soldatenverein Kutzenhausen organisierte diesen Zug, den Werner Eisenbarth als Vorbeter zum Sinn dieser Wallfahrt hinführte. Denn das Gebet um Frieden in der Welt, konkret um die friedliche Beilegung des Krieges in der Ukraine, ist der Mittelpunkt dieser Zusammenkunft von rund 400 Menschen.

Die Messe wurde von Pfarrer Rupert Ostermayer zusammen mit Militärdekan Siegfried Weber und Diakon Armin Pfänder gefeiert. Foto: Hieronymus Schneider

"Als Christen glauben wir an die Macht des Gebets und an den Beistand der Muttergottes", sagte Josef Weber. Das Gebet war auch der Inhalt der Predigt von Pfarrer Rupert Ostermayer, der den Gottesdienst mit Militärdekan Siegfried Weber und Diakon Armin Pfänder feierte. "Wir dürfen Gott um alles bitten, aber wir dürfen ihn nicht auf unsere Wünsche und Vorstellungen einengen", sagte der Priester, der von 2001 bis 2010 Pfarrer in Großaitingen war. Die Messe wurde von den Schwarzachtaler Musikanten musikalisch begleitet.

Seit 1602 gibt es die Scheppacher Marienkapelle Mutter im Rauhen Forst

Die erste Veteranenwallfahrt zu der schon seit 1602 existierenden Kapelle, die früher zum Kloster Oberschönenfeld gehörte, wurde von Teilnehmern des Ersten Weltkriegs am 28. Juli 1929 durchgeführt. Der Friede hielt aber nur zehn Jahre an, denn schon 1939 wurden deutsche Soldaten wieder in einen Weltkrieg geschickt und die Friedenswallfahrt eingestellt.

Die Musikkapelle Staudenecho führte die Pilger von Reinhartshausen zur Kapelle. Foto: Hieronymus Schneider

Es dauerte bis zum 13. Juli 1952, bis der damalige Großaitinger Pfarrer, Dekan Wendelin Geßler, diese Wallfahrt neu ins Leben rief. Deshalb fühlen sich die Großaitinger Josef Weber und das Ehepaar Christa und Ludwig Geiger, welche die Kapelle pflegen, auch besonders zur Aufrechterhaltung dieser Wallfahrt verpflichtet. Die meisten der Fahnenträger und Begleiter nehmen seit etwa 30 Jahren regelmäßig teil, viele haben es von ihren Vätern übernommen. "Das Gedenken an unsere Vorfahren, die damals als ganz junge Leute ihr Leben für einen sinnlosen Krieg opferten, ist uns auch heute noch eine Verpflichtung", sagten viele und wiesen darauf hin, dass heute wieder junge Menschen auf beiden Seiten in einen Krieg geschickt würden. Die Teilnahme an einer Wallfahrt sei ein Weg, sich dessen bewusst zu werden und für den Frieden einzutreten. Damit auch alle Wallfahrer wieder gesund nach Hause kamen, stand die Rot-Kreuz-Bereitschaft Großaitingen mit einem Kombi und Trinkwasser bereit.