Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Scherze und Zerstörung: So war die Freinacht im Augsburger Land

Bauhofsleiter Siegfried Gleich hatte in Welden am Sonntag alle Hände voll zu tun, um wieder Ordnung auf dem Platz vor dem Rathaus herzustellen.

Plus Im Landkreis Augsburg wird in der Freinacht überwiegend friedlich gefeiert. In einigen Gemeinden aber gehen heuer die Scherze weit über das normale Maß hinaus.

Von Matthias Schalla

Die Meldung der Polizei über den Verlauf der Freinacht in Zusmarshausen dürfte dem Leiter des Bauhofs in Welden lediglich ein müdes Lächeln entlocken. Zwei Mülltonnen hätten Jugendliche dort versucht, zu verziehen. "Bei uns hingegen ist die Freinacht völlig aus dem Ruder gelaufen", sagt Siegfried Gleich. Entwendete Mülleimer stapelten sich dutzendweise vor dem Rathaus, und auch in Adelsried war der Platz unterm Maibaum voller Abfallbehältnisse. Gleich findet es "beschämend", dass in Welden viele Eltern ihren Kindern tatenlos dabei zugesehen hätten, wie sie Gegenstände mit Klopapier verschandeln oder mit Rasierschaum und Ketchup einschmieren. "Das hat mit Brauchtum nichts mehr zu tun", sagt er. Eine kleine Rundreise unserer Redaktion durch den Landkreis zeigt, wo in der Freinacht die Hotspots waren und wo Harmonie pur angesagt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen