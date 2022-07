Schicken Sie uns Fotos vom Lieblingsplatz Ihrer Hunde und Katzen!

Plus Wir suchen Aufnahmen von dem sommerlichen Lieblingsplatz ihres Hundes oder ihrer Katze. Es gibt Eintrittskarten für Martin Rütters Show zu gewinnen.

Wir sind wieder mitten in den Hundstagen. Mit Vierbeinern, die mit langer Zunge hechelnd einen schattigen Platz suchen, haben diese Tage jedoch nichts zu tun. Namensgeber ist vielmehr das Sternbild Großer Hund (Canis Major) und die Zeitangabe für die insgesamt 30 Hundstage bis zum 23. August entstand im Römischen Reich. Unsere Zeitung aber nimmt nicht die astronomische Bedeutung zum Anlass für ein tolles Gewinnspiel, sondern die Bedeutung im eigentlichen Sinne des Wortes. Wir suchen nämlich die schönsten Fotos mit den sommerlichen Lieblingsplätzen von Hund und Katz. Und mit etwas Glück können zehn Leserinnen und Leser kostenlos zur neuen Show "Der will nur spielen" von Deutschlands beliebtestem Hundeprofi Martin Rütter.