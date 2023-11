Schießen oder schützen? Der Biber erhitzt die Gemüter

Plus Der Bayerische Bauernverband will den Biber im Landkreis Augsburg leichter abschießen dürfen. Der Bund Naturschutz nennt den Vorstoß abstrus.

Der Entwässerungsgraben auf dem Hof von Landwirt Johann Pfänder in Schwabmünchen war früher nur knapp ein Meter breit, das Wasser war klar. Heute ist der Bach an manchen Stellen bis zu fünf Meter breit, das Wasser gleicht einer "Drecklache", wie es Pfänder beschreibt. Schuld daran ist der Biber, der dort immer wieder Dämme baut. "Man fühlt sich manchmal hilflos", sagt Pfänder. "Schade, dass es keine Grenzen für ihn gibt."

Mit seinen Dämmen staut der Biber das Wasser auf, sodass es bei starkem Regen auf die Felder läuft, wo Pfänder Gemüse anbaut. Arbeiten kann er darauf dann nicht. Ein weiteres Problem sind die unterirdischen Biberburgen. Erst dieses Jahr ist ein privater Feldweg Pfänders eingebrochen, ein Biber hatte ihn unterhöhlt. Wäre der Landwirt mit einem Fahrzeug oder einer Maschine darüber gefahren, hätte das böse enden können.