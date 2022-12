Schleierfahnder stoppen Schwarzarbeiter auf der Autobahn

Plus Hilfsarbeiter aus dem Kosovo hatten keine Aufenthaltsgenehmigung. Der angeklagte Geschäftsführer aus Augsburg nimmt den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück.

"Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel" lautete der Vorwurf gegen einen 42-jährigen Bauunternehmer, der deswegen einen Strafbefehl über 6000 Euro verhängt bekam. Jetzt verhandelte man darüber vor Gericht, weil der Unternehmer Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hat.