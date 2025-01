Das neue Programm der Volkshochschule Augsburger Land für das Frühjahr-/Sommersemester ist da. In rund 1.400 Angeboten wird neben bewährten Klassikern aus dem Sprachen- und Gesundheitsbereich auch wieder viel Neues präsentiert, von Alpha bis Zumba.

Unter der Rubrik „Mit der Vhs unterwegs“ kann man die Vielfalt der Region und darüber hinaus entdecken. Zum Bereich Politik, Gesellschaft und Umwelt gehört etwa die Veranstaltungsreihe „Königskinder des Rokokos“ in Königsbrunn - oder auch der Umgang mit Nacktschnecken und die Europäische Digitalpolitik. Die Rubrik Finanzen, Recht und Verbraucherbildung bietet umfassende Informationen rund um Geldanlage, Versicherung, Vorsorge und Datensicherheit.

Auch für die Jüngsten gibt es verschiedene Kurse

Auch Klassiker wie Kunst, Kultur und Gestalten, Essen und Trinken, Sprachen oder der Programmbereich Gesundheit und Bewegung gehören wieder dazu. Der Fachbereich Gesundheit verzeichnet die größte Anzahl an Teilnehmenden. Zum vielfältigen Programm gehört etwa die ärztliche Vortragsreihe in Stadtbergen. Sie startet nun in die 62. Runde. Ebenso beliebt und auch ohne Voranmeldung stehen sechs hochqualifizierte Ärzte zu den Vorträgen der Wertachkliniken bereit. Themen wie „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“, „Motivieren – Delegieren – Kommunizieren“, „Kritisieren“ oder auch „Recruiting am Arbeitsmarkt“ gehören zum Bereich Beruf, Karriere und EDV. Unter der Rubrik junge Vhs wird die Kreativität der Jüngsten gefördert, sei es mit Kalligraphie, Zeichnen, Blumen aus Eierkartons, Musizieren, Sprachen lernen, Tanz, Schnitzen wie Michel aus Lönneberga und vieles mehr. (AZ)

Info und Anmeldung Die Kurse sind zur Anmeldung auf der Homepage www.vhs-augsburger-land.de freigeschaltet. Die vhs-Programmhefte liegen an den bekannten Auslagestellen in den Gemeinden zur Abholung bereit. Gerne können diese in der Geschäftsstelle zur postalischen Zusendung bestellt werden.

Internet: www.vhs-augsburger-land.de, Telefon der Geschäftsstelle: 0821 34484-0, E-Mail: zentrale@vhs-augsburger-land.de