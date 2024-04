Landkreis Augsburg

Schulanfang mit sieben: Immer mehr Kinder kommen erst später in die Schule

Plus Manche Familien haben es eilig mit der Einschulung. Im Landkreis Augsburg gibt es aber auch immer mehr Kinder, die mit sechs Jahren noch nicht schulreif sind.

Von Angela David

Der erste Schultag – für die meisten Kinder ein Freudentag und auf jeden Fall ein Meilenstein für jede Familie. Regulär wird ein Kind eingeschult, wenn es zum Schuljahresanfang sechs Jahre alt ist. Seit einigen Jahren haben Eltern aber auch die Möglichkeit, mit der Einschulung noch ein Jahr zu warten, wenn das Kind erst im Sommer sechs geworden ist. Diese Rückstellung nutzen auch im Landkreis Augsburg immer mehr Eltern. Im Laufe der vergangenen vier Jahre hat sich die Zahl fast verdoppelt.

Der sogenannte Korridor geht von 30. Juni bis 30. September – wird ein Kind erst in diesem Zeitraum sechs Jahre alt, können sich die Eltern nach Beratung in der Schule dafür entscheiden, mit der Einschulung noch zu warten. „Viele Eltern nutzen zunehmend diese Freiheit, die Einschulung zu verschieben“, weiß Thomas Adleff, fachlicher Leiter des Staatlichen Schulamts. Als er die Zahlen für unsere Redaktion zusammenstellte, war er selbst überrascht, wie stark der Anstieg in den vergangenen Jahren war: Verglichen mit dem Schuljahr 2019/2020 hat sich die Zahl der ABC-Schützen, die noch ein Jahr gewartet haben, im Herbst 2023 fast verdoppelt auf 493.

