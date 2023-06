Schuldnerberater im Kreis Augsburg schlagen Alarm

Inflation und steigende Zinsen sind Gift für die Finanzen vieler privater Haushalte. Was Schuldnerberater im Landkreis Augsburg nun fordern.

Eine steigende Nachfrage nach Schuldnerberatung sieht der Leiter der Schuldner:innen- und Insolvenzberatung der Diakonie für den Landkreis als Folge der Inflation. „Das Überschuldungsrisiko steigt“, sagte Harald Eckart zu Beginn der Aktionswoche Schuldnerberatung der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände am vergangenen Montag.

Viele Menschen machten sich große Sorgen, wie sie die Zukunft bewältigen können. „Das erleben wir in unserer Schuldnerberatung tagtäglich. Das Motto der Aktionswoche Schuldnerberatung "Was können wir uns noch leisten? – Überschuldungsrisiko Inflation" gibt die Stimmung gut wider“, sagt Eckart. Es sei deutlich zu spüren, dass die meisten Waren, Energie, Mieten usw. teurer geworden seien. „Haushalte mit knappem Einkommen trifft es besonders hart“, so Eckart. Nicht wenige Haushalte müssten bereits ein Drittel ihres Einkommens allein für den Wohnraum ausgeben und eine Entspannung der Situation sei nicht in Sicht. Umso schwieriger werde es dann, die gestiegenen Energiekosten und die deutlich teureren Lebenshaltungskosten zu stemmen.

Das fordern Schuldnerberater im Kreis Augsburg

„Wir brauchen einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung“, sagt Eckart. Das sei angesichts des deutlich wachsenden Beratungsbedarfs dringend notwendig. Denn die Zugänge zur Schuldnerberatung seien deutschlandweit sehr uneinheitlich. „Mancherorts können nur Ratsuchende, die Bürgergeld oder Sozialhilfe erhalten, ohne jegliche Einschränkung kostenfrei beraten werden“, beklagt Eckart.

Der Schuldnerberater fordert einen generellen Pfändungsschutz von existenzsichernden Leistungen. Solange es den nicht gebe, sei eine finanzielle Abwärtsspirale für viele Haushalte programmiert. „Mit allen Schuldnerberatungen der Verbände fordern wir: Keine Energiesperren für Verbraucher:innen.“ Vielmehr müsse ein unbürokratischer Zugang zu Sozialleistungen gewährleistet werden.

Eckart weist außerdem darauf hin, dass für viele seiner Klient:innen wegen der steigenden Zinsen Kredite deutlich teurer würden. Auch der ohnehin schon teure Dispokredit werde noch kostspieliger. „Aber gerade Haushalte mit knappem Einkommen müssen diesen viel häufiger nutzen“, erklärt der Leiter der Beratungsstelle. Ebenso werde es für manche Familie, die sich mühevoll ein Eigenheim geleistet hat, ein böses Erwachen geben. „Die Anschlussfinanzierung wird sehr viel teurer werden und wenn der Immobilienmarkt einbricht, wird es unter Umständen keine Anschlussfinanzierung geben.“

Lesen Sie dazu auch

So geht es zur Schuldnerberatung für den Kreis Augsburg

Die Schuldnerberatung im Landkreis Augsburg ist eine kostenlose Hilfe und Begleitung bei Ver- und Überschuldung. Überschuldung liegt dann vor, wenn die zu leistenden monatlichen Gesamtausgaben höher sind als die Einnahmen. Wenden sollen sich Menschen an die Schuldnerberatung, wenn sie nicht mehr genügend Geld für das tägliche Leben haben, ihre Rechnungen und Kredite nicht mehr bezahlen können, mit ihrem Konto im Minus sind, wenn ihr Lohn oder Konto gepfändet sind werden oder wenn ein Verbraucherinsolvenzverfahren infrage kommt.

Kontakt und Terminvereinbarung: Telefon: +49 821 450 19 - 32 50, schuldner-insolvenzberatung@diakonie-augsburg.de, telefonische Beratung von Montag bis Freitag zwischen elf und zwölf oder nach Terminvereinbarung. (AZ)