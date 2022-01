Schuldnerberatung im Kreis Augsburg: So erkennen Sie seriöse Anbieter

Corona treibt die Zahl der Insolvenzen in die Höhe. Betroffene sollten darauf achten, bei wem sie sich Rat und Hilfe holen. Tipps gibt die Diakonie für den Landkreis Augsburg.

Zum 1. Dezember 2021 sind einige Neuregelungen zum Pfändungsschutzkonto in Kraft getreten. Was diese konkret für Schuldner und Schuldnerinnen bedeuten, erklären Harald Eckart und Gisela Klaiber von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie für den Landkreis Augsburg.

Der Basispfändungsschutz liegt aktuell bei einem Guthaben von 1.260 Euro pro Monat und wird künftig jährlich statt bisher alle zwei Jahre angepasst. Um einen erhöhten Freibetrag zu erhalten, müssen Kontoinhaber- oder inhaberinnen eine sogenannte P-Konto-Bescheinigung bei ihrer Bank vorlegen. Diese kann die Beratungsstelle nun auch für Fallkonstellationen ausstellen, die bisher dem Vollstreckungsgericht vorbehalten waren.

Ein Beispiel, wo die Neuregelung konkret greift: Ein Schuldner stellt im November einen Antrag ans Jobcenter. Die Bearbeitung verzögert sich, damit auch die Auszahlung der Sozialleistungen. Um zwischenzeitlich die Miete bezahlen zu können, leiht sich der Mann privat Geld, das er natürlich zurückzahlen muss. Erst im Januar erhält der Antragsteller Zahlungen vom Jobcenter, dann allerdings rückwirkend für drei Monate. Damit dieser höhere Betrag auf seinem Konto nicht gepfändet wird und der Mann davon seine privaten Mietschulden zurückzahlen kann, benötigt er eine Bescheinigung.

Das macht eine seriöse Schuldnerberatung aus

Diese kann ihm die Schuldner- und Insolvenzberatung seit Dezember ausstellen – und zwar kostenlos. „Eine seriöse Schuldnerberatung erkennen Ratsuchende daran, dass sie kostenfrei ist“, so Eckart. Leider tummelten sich in diesem Markt „viele schwarze Schafe“. Zu den gewerblichen Anbietern gehören laut Gisela Klaiber überregionale Sozietäten, die online mit ihren Klienten in Kontakt treten und keine persönliche Beratung anbieten. „Wir machen soziale Schuldnerberatung“, betont die Diakoniemitarbeiterin.

Dazu gehört für sie nicht nur umzusetzen, „was der Gesetzgeber zum Schutz des Schuldners festgelegt hat“, sondern die gesamte Lebenssituation in den Blick zu nehmen und bei Bedarf an weitere Fachstellen der Diakonie und anderer Träger zu vermitteln. „Unser Ziel ist nicht, dass Gläubiger möglichst wenig Geld bekommen, sondern dass überschuldete Menschen wieder auf die Beine kommen“, ergänzt Beratungsstellenleiter Harald Eckart.

Theoretisch ist die Ausstellung einer P-Bescheinigung – gerade auch während der Pandemie – auch auf dem Postweg möglich. Die persönliche Anwesenheit eines Antragstellenden ist dazu nicht zwingend erforderlich. In jedem Fall sollten Ratsuchende zunächst telefonisch Kontakt zur Schuldner- und Insolvenzberatung aufnehmen.

Zum Team der Schuldner- und Insolvenzberatung gehören neben der Leitung acht Mitarbeiterinnen (sechs Beraterinnen und zwei Verwaltungskräfte), die alle in Teilzeit tätig sind. Das kostenlose Angebot richtet sich ausschließlich an Bürger und Bürgerinnen aus dem Landkreis Augsburg. Kostenträger ist der Landkreis Augsburg mit finanzieller Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Zu erreichen ist die Beratung unter Telefon (0821) 45019-3250 und per E-Mail: schuldner-insolvenzberatung@diakonie-augsburg.de. (AZ)