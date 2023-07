Schuleingangsuntersuchung nicht mehr in Kindergärten

Die Schuleingangsuntersuchung findet ab September zentral im Landratsamt in Augsburg statt.

Die Schuleingangsuntersuchungen, die im Landkreis Augsburg vom Staatlichen Gesundheitsamt durchgeführt werden, finden mit Beginn des neuen Untersuchungsjahrgangs ab September 2023 nicht mehr in den Kindertagesstätten, sondern im Hauptgebäude des Landratsamtes, am Prinzregentenplatz 4 in Augsburg, statt. Das hat die Behörde mitgeteilt.

Eltern schulpflichtig werdender Kinder erhalten im Laufe des Vorschuljahres eine schriftliche Einladung mit umfassenden Informationen zur Untersuchung sowie einer digitalen Terminbuchungsoption. Die Untersuchungstermine müssen innerhalb der im Einladungsschreiben vorgegebenen Frist gebucht und wahrgenommen werden. Die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung ist ebenso wie die Schulpflicht nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) verpflichtend. Die Schulpflicht besteht mit Beginn des Schuljahres für alle Kinder, die bis zum 30. Juni sechs Jahre alt sind. Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden, dem sogenannten „Einschulungskorridor“, können den Beginn der Schulpflicht auf das darauffolgende Schuljahr verschieben. Die Teilnahmepflicht an der Schuleingangsuntersuchung bleibt davon jedoch unberührt. Darauf weist die Behörde hin. (AZ)