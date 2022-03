Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Schulen im Landkreis bereiten sich schon jetzt auf ukrainische Kinder vor

Plus Vor allem Mütter mit ihren Kindern sind aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtet. Die Schulen müssen in den kommenden Wochen mit mehr Schülern rechnen.

"Wir können uns nicht richtig vorbereiten, weil wir nicht wissen, worauf genau", sagt Thomas Adleff, Leiter des Schulamts am Landratsamt. Noch habe man keinen Überblick darüber, wie viele Kinder in welchem Alter und für welche Schulart im Landkreis zu beschulen sind. Das hänge alles an der Registrierung der Geflüchteten, aber die kommt bisher nur langsam voran. Laut Adleff wusste man im Landratsamt am Donnerstag nur von drei Schülern. "Was wir aber ziemlich sicher wissen, ist, dass wir mit einer großen Zahl von Schülern rechnen müssen", so Adleff.

