Schulen und Kitas im Augsburger Land sollen plastikfrei werden

Ein Projekt will Kinder für den sorgsamen Umgang mit Ressourcen sensibilisieren. 19 Einrichtungen wurden ausgezeichnet, darunter fünf aus dem Landkreis Augsburg.

Bereits zum zweiten Mal hat das Forum Plastikfrei Mitte Oktober Schulen und Kitas mit dem Zertifikat Plastikfrei ausgezeichnet: 19 Einrichtungen wurden für ihr Mitmachen im letzten Schuljahr prämiert. Aus dem Landkreis Augsburg-Land waren darunter die Grundschulen in Langerringen und Königsbrunn-West, die Realschule in Neusäß, die Christophorus Schule in Königsbrunn und die International School Augsburg in Gersthofen.

In den kommenden Wochen wird es die Ausschreibung für das aktuelle Schuljahr geben. Es werden vermehrt Weiterbildungen für das pädagogische Personal angeboten, damit das Thema ganzheitlich mitgedacht werden kann. Das Projekt soll Kinder für den sorgsamen Umgang mit Ressourcen sensibilisieren. Die Expertinnen und Experten des Forum Plastikfrei haben beobachtet, dass der Einfluss des Projekts der ganzen Einrichtung zugute kommt und bis ins Elternhaus wirkt. Den Kindern macht es Spaß, sinnvolle Dinge zu tun, bei denen sie den sofortigen Nutzen verstehen können. Sie sind frei von Gewohnheiten, die es Erwachsenen oft schwer machen, auf Plastik zu verzichten.

Unterstützt wird das Projekt von den Unverpackt-Läden aus der Region (RutaNatur, AuxburgUnverpackt, ICH BIN’s, Die Krämerin), von den Abfallwirtschaftsbetrieben, von der Stadtsparkasse Augsburg und der VR Bank Augsburg-Ostallgäu sowie von der Biobäckerei Schubert, der Rollenden Gemüsekiste, der Lokalen Agenda 21 und dem Lifeguide Augsburg. Es wird mit Mitteln aus dem Bezirk Schwaben gefördert. (AZ)